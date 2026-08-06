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تفسیر: Al-An'am ۹۴:۶
Al-An'am
۹۴
۹۴:۶
ولقد جيتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ٩٤
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَٰدَىٰ كَمَا خَلَقْنَـٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَـٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَـٰٓؤُا۟ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ٩٤
وَلَقَدۡ
جِئۡتُمُونَا
فُرَٰدَىٰ
كَمَا
خَلَقۡنَٰكُمۡ
أَوَّلَ
مَرَّةٖ
وَتَرَكۡتُم
مَّا
خَوَّلۡنَٰكُمۡ
وَرَآءَ
ظُهُورِكُمۡۖ
وَمَا
نَرَىٰ
مَعَكُمۡ
شُفَعَآءَكُمُ
ٱلَّذِينَ
زَعَمۡتُمۡ
أَنَّهُمۡ
فِيكُمۡ
شُرَكَٰٓؤُاْۚ
لَقَد
تَّقَطَّعَ
بَيۡنَكُمۡ
وَضَلَّ
عَنكُم
مَّا
كُنتُمۡ
تَزۡعُمُونَ
٩٤
و (در روز قیامت الله میفرماید:) «همانا شما یکه (و تنها) به سوی ما آمدید، همان گونه که روز اول شما را آفریدیم، و آنچه را به شما بخشیده بودیم، پشت سرتان رها کردید، و شفیعانی را که شریک در (امور) خود میپنداشتید با شما نمیبینیم، مسلماً (پیوند و روابط) میان شما بریده شده است، و آنچه را (خدایان و حامیان خود) میپنداشتید، از شما دور و گم شدهاند.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَ﴾ يُقَال لَهُمْ إذَا بُعِثُوا ﴿لَقَدۡ جِئۡتُمُونَا فُرَ ٰدَىٰ﴾ مُنْفَرِدِينَ عَنْ الْأَهْل وَالْمَال وَالْوَلَد ﴿كَمَا خَلَقۡنَـٰكُمۡ أَوَّلَ مَرَّةࣲ﴾ أَيْ حُفَاة عُرَاة غُرْلًا ﴿وَتَرَكۡتُم مَّا خَوَّلۡنَـٰكُمۡ﴾ أَعْطَيْنَاكُمْ مِنْ الْأَمْوَال ﴿وَرَاۤءَ ظُهُورِكُمۡۖ﴾ فِي الدُّنْيَا بِغَيْرِ اخْتِيَاركُمْ ﴿وَ﴾ يُقَال لَهُمْ تَوْبِيخًا ﴿مَا نَرَىٰ مَعَكُمۡ شُفَعَاۤءَكُمُ﴾ الْأَصْنَام ﴿ٱلَّذِینَ زَعَمۡتُمۡ أَنَّهُمۡ فِیكُمۡ﴾ أَيْ فِي اسْتِحْقَاق عِبَادَتكُمْ ﴿شُرَكَـٰۤؤُا۟ۚ﴾ لِلَّهِ ﴿لَقَد تَّقَطَّعَ بَیۡنُكُمۡ﴾ وَصْلكُمْ أَيْ تَشَتَّتَ جَمْعكُمْ وَفِي قِرَاءَة بِالنَّصْبِ ظَرْف أَيْ وَصْلكُمْ بَيْنَكُمْ ﴿وَضَلَّ﴾ ذَهَبَ ﴿عَنكُم مَّا كُنتُمۡ تَزۡعُمُونَ ٩٤﴾ فِي الدُّنْيَا مِنْ شَفَاعَتهَا