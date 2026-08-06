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تفسیر: Al-An'am ۸۹:۶
Al-An'am
۸۹
۸۹:۶
اولايك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هاولاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ٨٩
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَـٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًۭا لَّيْسُوا۟ بِهَا بِكَـٰفِرِينَ ٨٩
أُوْلَٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ
ءَاتَيۡنَٰهُمُ
ٱلۡكِتَٰبَ
وَٱلۡحُكۡمَ
وَٱلنُّبُوَّةَۚ
فَإِن
يَكۡفُرۡ
بِهَا
هَٰٓؤُلَآءِ
فَقَدۡ
وَكَّلۡنَا
بِهَا
قَوۡمٗا
لَّيۡسُواْ
بِهَا
بِكَٰفِرِينَ
٨٩
آنها کسانی هستند که کتاب و حکمت و نبوت به آنان دادیم، پس اگر این (مشرکان) به آن (آیات قرآن) کفر ورزند، بتحقیق ما گروهی را بر آن میگماریم که نسبت به آن کافر نیستند.
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Tafseer Jalalayn
﴿أُو۟لَـٰۤىِٕكَ ٱلَّذِینَ ءَاتَیۡنَـٰهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ﴾ بِمَعْنَى الْكُتُب ﴿وَٱلۡحُكۡمَ﴾ الْحِكْمَة ﴿وَٱلنُّبُوَّةَۚ فَإِن یَكۡفُرۡ بِهَا﴾ أَيْ بِهَذِهِ الثَّلَاثَة ﴿هَـٰۤؤُلَاۤءِ﴾ أَيْ أَهْل مَكَّة ﴿فَقَدۡ وَكَّلۡنَا بِهَا﴾ أَرْصَدْنَا لَهَا ﴿قَوۡمࣰا لَّیۡسُوا۟ بِهَا بِكَـٰفِرِینَ ٨٩﴾ هُمْ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَار