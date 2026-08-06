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تفسیر: Al-An'am ۶۷:۶
Al-An'am
۶۷
۶۷:۶
لكل نبا مستقر وسوف تعلمون ٦٧
لِّكُلِّ نَبَإٍۢ مُّسْتَقَرٌّۭ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٦٧
لِّكُلِّ
نَبَإٖ
مُّسۡتَقَرّٞۚ
وَسَوۡفَ
تَعۡلَمُونَ
٦٧
هر خبری (سر انجام و) قرار گاهی دارد، و به زودی خواهید دانست.
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قیراط
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Al-Sa'di
О Мухаммад! Твой народ счел Коран ложью, хотя это - истина, в которой нельзя усомниться. Но ты - не поручитель за них, поскольку в твои обязанности не входит запоминать их злодеяния и наказывать их за преступления. Тебе надлежит только увещевать людей и доносить до них истину, и каждое пророчество сбудется точно в установленный срок - не раньше и не позже. Вот почему очень скоро они убедятся в наказании, которое им было обещано.