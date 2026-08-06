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تفسیر: Al-An'am ۶۶:۶
Al-An'am
۶۶
۶۶:۶
وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل ٦٦
وَكَذَّبَ بِهِۦ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ ۚ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍۢ ٦٦
وَكَذَّبَ
بِهِۦ
قَوۡمُكَ
وَهُوَ
ٱلۡحَقُّۚ
قُل
لَّسۡتُ
عَلَيۡكُم
بِوَكِيلٖ
٦٦
قوم تو آن (= قرآن) را تکذیب کردند در حالیکه آن حق است. بگو: «من بر شما نگهبان نیستم».
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قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَكَذَّبَ بِهِ }
أي: بالقرآن
{ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ }
الذي لا مرية فيه، ولا شك يعتريه.
{ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ }
أحفظ أعمالكم، وأجازيكم عليها، وإنما أنا منذر ومبلغ.