وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: Al-An'am ۵۷:۶
Al-An'am
۵۷
۵۷:۶
قل اني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ٥٧
قُلْ إِنِّى عَلَىٰ بَيِّنَةٍۢ مِّن رَّبِّى وَكَذَّبْتُم بِهِۦ ۚ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦٓ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَـٰصِلِينَ ٥٧
قُلۡ
إِنِّي
عَلَىٰ
بَيِّنَةٖ
مِّن
رَّبِّي
وَكَذَّبۡتُم
بِهِۦۚ
مَا
عِندِي
مَا
تَسۡتَعۡجِلُونَ
بِهِۦٓۚ
إِنِ
ٱلۡحُكۡمُ
إِلَّا
لِلَّهِۖ
يَقُصُّ
ٱلۡحَقَّۖ
وَهُوَ
خَيۡرُ
ٱلۡفَٰصِلِينَ
٥٧
بگو: «من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کردهاید و آنچه شما بدان شتاب دارید (از نزول عذاب) نزد من نیست؛ حکم و فرمان تنها از آن الله است، حق را بیان میکند و او بهترین جدا کننده (ی حق از باطل) است».
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قُلۡ إِنِّی عَلَىٰ بَیِّنَةࣲ﴾ بَيَان ﴿مِّن رَّبِّی وَ﴾ قد ﴿كَذَّبۡتُم بِهِۦۚ﴾ بِرَبِّي حَيْثُ أَشْرَكْتُمْ ﴿مَا عِندِی مَا تَسۡتَعۡجِلُونَ بِهِۦۤۚ﴾ مِنْ الْعَذَاب ﴿إِنِ﴾ مَا ﴿ٱلۡحُكۡمُ﴾ فِي ذلك وغيره ﴿إِلَّا لِلَّهِۖ يَقۡضِ﴾ الْقَضَاء ﴿ٱلۡحَقَّۖ وَهُوَ خَیۡرُ ٱلۡفَـٰصِلِینَ ٥٧﴾ الْحَاكِمِينَ وَفِي قِرَاءَة {یَقُصُّ} أَيْ يَقُول