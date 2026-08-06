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تفسیر: Al-An'am ۵۱:۶
Al-An'am
۵۱
۵۱:۶
وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ٥١
وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَلِىٌّۭ وَلَا شَفِيعٌۭ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٥١
وَأَنذِرۡ
بِهِ
ٱلَّذِينَ
يَخَافُونَ
أَن
يُحۡشَرُوٓاْ
إِلَىٰ
رَبِّهِمۡ
لَيۡسَ
لَهُم
مِّن
دُونِهِۦ
وَلِيّٞ
وَلَا
شَفِيعٞ
لَّعَلَّهُمۡ
يَتَّقُونَ
٥١
و با آن (= قرآن) کسانی را که میترسند به سوی پروردگارشان گرد آیند؛ بیم ده (زیرا که) برایشان (در آن روز) دوست و شفیعی جز او (= خدا) نیست؛ باشد که پرهیزگاری پیشه کنند.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - بهو قورئانه پیرۆزه ئینزاری ئهو كهسانه بكه كه ئهترسێن لهوهی كه له ڕۆژی قیامهتدا خوای گهوره حهشریان بكات و زیندوویان بكاتهوهو لێپرسینهوهیان لهگهڵدا بكات [
لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ
] كه لهو ڕۆژهدا هیچ دۆست و خۆشهویستێكیان نیه كه دۆستایهتی و خۆشهویستییان بكات، وه هیچ پشتیوانێكیان نیه كه پشتیوانیان بێت، وه سهرخهرو تكاكارێكیان لای خوای گهوره نیه تكایان بۆ بكات [
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (٥١)
] بهڵكو بهم ئاگاداركردنهوهو ترساندنه تهقوای خوای گهوره بكهن وه بۆ لای خوای گهوره بگهڕێنهوه.