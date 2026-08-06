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تفسیر: Al-An'am ۴۲:۶
Al-An'am
۴۲
۴۲:۶
ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون ٤٢
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍۢ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَـٰهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ٤٢
وَلَقَدۡ
أَرۡسَلۡنَآ
إِلَىٰٓ
أُمَمٖ
مِّن
قَبۡلِكَ
فَأَخَذۡنَٰهُم
بِٱلۡبَأۡسَآءِ
وَٱلضَّرَّآءِ
لَعَلَّهُمۡ
يَتَضَرَّعُونَ
٤٢
و ما بتحقیق به سوی امتهایی که پیش از تو بودند، (پیامبرانی) فرستادیم، (چون نافرمانی کردند) پس آنها را به رنج و سختیها گرفتار ساختیم، تا زاری کنند (و تسلیم گردند)
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Tafseer Jalalayn
﴿وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَاۤ إِلَىٰۤ أُمَمࣲ مِّن﴾ زَائِدَة ﴿قَبۡلِكَ﴾ رُسُلًا فَكَذَّبُوهُمْ ﴿فَأَخَذۡنَـٰهُم بِٱلۡبَأۡسَاۤءِ﴾ شِدَّة الْفَقْر ﴿وَٱلضَّرَّاۤءِ﴾ الْمَرَض ﴿لَعَلَّهُمۡ یَتَضَرَّعُونَ ٤٢﴾ يَتَذَلَّلُونَ فَيُؤْمِنُونَ