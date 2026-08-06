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تفسیر: Al-An'am ۳۸:۶
Al-An'am
۳۸
۳۸:۶
وما من دابة في الارض ولا طاير يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون ٣٨
وَمَا مِن دَآبَّةٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَـٰٓئِرٍۢ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَـٰبِ مِن شَىْءٍۢ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ٣٨
وَمَا
مِن
دَآبَّةٖ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
وَلَا
طَٰٓئِرٖ
يَطِيرُ
بِجَنَاحَيۡهِ
إِلَّآ
أُمَمٌ
أَمۡثَالُكُمۚ
مَّا
فَرَّطۡنَا
فِي
ٱلۡكِتَٰبِ
مِن
شَيۡءٖۚ
ثُمَّ
إِلَىٰ
رَبِّهِمۡ
يُحۡشَرُونَ
٣٨
هیچ جننبدهای در زمین نیست، و نه هیچ پرندهای که با دو بال خود پرواز میکند، مگر اینکه امتهایی مانند شما هستند، ما در کتاب (لوح محفوظ) هیچ چیز را فرو گذار نکردیم، سپس به سوی پروردگارشان محشور میگردند.
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Al-Sa'di
Все живые существа, обитающие на земле и летающие в небе, домашняя скотина, дикие звери и птицы, являются сообществами, которые подобны сообществу людей. Ведь Аллах сотворил их благодаря Своему могуществу и Своей непоколебимой воле, которая также неукоснительно исполняется в отношении всего человечества. Он ничего не упустил в Своем писании. Он записал в Хранимой скрижали все важные или незначительные события, и каждое из них происходит в строгом соответствии с тем, как это было записано тростью в Хранимой скрижали. Этот аят свидетельствует о том, что первое Писание содержит в себе сведения обо всем происходящем во Вселенной. Вера в это является одной из четырех составляющих веры в Божье предопределение и судьбу. К ним относится вера в знание Аллаха, которое объемлет все сущее; запись Аллаха, которая распространяется на все творения; Его волю, которая неукоснительно исполняется в отношении всего происходящего; и сотворение Им всех творений и даже их деяний. Согласно другому толкованию, под Писанием в этом аяте подразумевается Священный Коран. В таком случае его смысл похож на смысл следующего аята: «Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость и благую весть для мусульман» (16:89). Затем Аллах сообщил, что все народы будут собраны перед Ним на огромном и устрашающем ристалище, и тогда Аллах воздаст каждому человеку по заслугам, руководствуясь Своей милостью и справедливостью. Он вынесет приговор, за который Его будут восхвалять первые и последующие поколения творения, все обитатели небес и земли.