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Al-An'am
۱۴
۱۴:۶
قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين ١٤
قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّۭا فَاطِرِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّىٓ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٤
قُلۡ
أَغَيۡرَ
ٱللَّهِ
أَتَّخِذُ
وَلِيّٗا
فَاطِرِ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضِ
وَهُوَ
يُطۡعِمُ
وَلَا
يُطۡعَمُۗ
قُلۡ
إِنِّيٓ
أُمِرۡتُ
أَنۡ
أَكُونَ
أَوَّلَ
مَنۡ
أَسۡلَمَۖ
وَلَا
تَكُونَنَّ
مِنَ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ
١٤
بگو: «آیا غیر الله را ولی و یاور گیرم؟ (پروردگاری) که پدید آورندۀ آسمانها و زمین است، اوست که روزی میدهد، و به او روزی نمیدهند». بگو: «من مأمورم که نخستین کسی باشم که اسلام آورده است، و (فرمان یافته ام که) از مشرکان نباش».
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Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 6:14 تا 6:15
О Мухаммад! Скажи многобожникам: «Неужели я сделаю своими помощниками и покровителями беспомощные творения?!! Я не считаю своим покровителем никого, кроме Всевышнего Аллаха, потому что Он один сотворил небеса и землю. Он сотворил их и управляет ими. Он одаряет пропитанием творения, хотя Сам не испытывает в них никакой нужды. Разве подобает мне надеяться на покровительство кого-либо, кроме Творца и Кормильца, Который богат и заслуживает всякой похвалы?!! Мне велено быть первым мусульманином, исповедующим единобожие и покорившимся Аллаху, ибо мне полагается повиноваться повелениям моего Господа усерднее, чем всем остальным людям. Мне запрещено быть с теми, кто приобщает сотоварищей к Нему, разделять их воззрения и сидеть рядом с ними на собраниях. Эти предписания - самые важные для меня».