وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'am
۱۲
۱۲:۶
قل لمن ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يومنون ١٢
قُل لِّمَن مَّا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل لِّلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٢
قُل
لِّمَن
مَّا
فِي
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
قُل
لِّلَّهِۚ
كَتَبَ
عَلَىٰ
نَفۡسِهِ
ٱلرَّحۡمَةَۚ
لَيَجۡمَعَنَّكُمۡ
إِلَىٰ
يَوۡمِ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
لَا
رَيۡبَ
فِيهِۚ
ٱلَّذِينَ
خَسِرُوٓاْ
أَنفُسَهُمۡ
فَهُمۡ
لَا
يُؤۡمِنُونَ
١٢
بگو: «آنچه در آسمانها و زمین است، از آن کیست؟» بگو: «از آن الله است، که رحمت را بر خود مقرر داشته است، قطعاً شما را در روز قیامت که در آن شکی نیست، گرد خواهد آورد، کسانیکه به خویش زیان رساندهاند پس ایمان نمیآورند.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: ههرچی له ئاسمانهكان و زهوی ههیه موڵكی كێیه؟ [
قُلْ لِلَّهِ
] بڵێ: تهنها هی پهروهردگاره [
كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
] خوای گهوره لهسهر نهفسی پیرۆزی خۆی نووسیوه كه بهڕهحم و سۆزو بهزهیی بێ وه پهله نهكات له سزادانی بهندهكانیدا، وه رهحمهتى پێش توڕهبوونێتى [
لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ
] خوای گهوره سوێن دهخوات به نهفسى پیرۆزى كه كۆتان ئهكاتهوه له ڕۆژی قیامهتدا كه هیچ گومانێكی تیادا نیه [
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٢)
] ئهو كهسانهی كه خۆیان دۆڕاندووه بهوهی كه باوهڕیان به رۆژى دوایى نههێناوه ئهوان ئیمان ناهێنن.