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Al-An'am
۱۱۱
۱۱۱:۶
۞ ولو اننا نزلنا اليهم الملايكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليومنوا الا ان يشاء الله ولاكن اكثرهم يجهلون ١١١
۞ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍۢ قُبُلًۭا مَّا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ١١١
۞ وَلَوۡ
أَنَّنَا
نَزَّلۡنَآ
إِلَيۡهِمُ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ
وَكَلَّمَهُمُ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
وَحَشَرۡنَا
عَلَيۡهِمۡ
كُلَّ
شَيۡءٖ
قُبُلٗا
مَّا
كَانُواْ
لِيُؤۡمِنُوٓاْ
إِلَّآ
أَن
يَشَآءَ
ٱللَّهُ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَهُمۡ
يَجۡهَلُونَ
١١١
و اگر فرشتگان را بر آنها نازل میکردیم، و مردگان با آنها سخن میگفتند، و همه چیز را در برابرشان گرد میآوردیم، هرگز ایمان نمیآورند، مگر آنکه الله بخواهد، ولی بیشترشان نمیدانند.
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قیراط
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Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 6:111 تا 6:112
Они допустили величайшую ошибку, когда решили, что смогут обратиться в правую веру самостоятельно, и не стали полагаться на Аллаха. Ведь они не могут уверовать самостоятельно, даже если ангелы сойдут к ним, чтобы подтвердить миссию Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, или мертвецы заговорят с ними, чтобы убедить их в истинности воскрешения после смерти, или все сущее во Вселенной соберется перед ними, чтобы засвидетельствовать правдивость всего, что проповедовал Божий посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Никакие великие чудеса не обратят их в верующих, пока того не пожелает Аллах, однако большая часть их не понимает этого, и поэтому они полагают, что смогут уверовать, как только им покажут знамение. Благоразумие и знания раба проявляются тогда, когда он покоряется истине и пытается найти ее так, как этому научил Аллах, если он поступает в соответствии с истиной, просит Господа помочь ему на этом поприще, не полагается на собственные силы и способности и не требует показать ему знамения, которые не принесут ему никакой пользы.