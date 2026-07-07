وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Adh-Dhariyat
۳۴
۳۴:۵۱
مسومة عند ربك للمسرفين ٣٤
مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٤
مُّسَوَّمَةً
عِندَ
رَبِّكَ
لِلۡمُسۡرِفِينَ
٣٤
(سنگهایی) که نزد پروردگارت برای اسرافکاران نشان گذاری شده است.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 51:34 تا 51:35
Этим грешным народом был народ Лута, который отверг Божьего посланника, поклонялся ложным богам и совершал омерзительный содомский грех, которого не делал никто прежде. За их нечестие и беззаконие Аллах велел забросать их камнями, на каждом из которых было записано имя того, кому этот камень предназначался. Ибрахим принялся защищать народ Лута в надежде, что Аллах отсрочит их наказание, и ангелы сказали ему: «О Ибрахим (Авраам)! Оставь споры, ибо твой Господь уже отдал приказ, и их постигнут неотвратимые мучения» (11:76).