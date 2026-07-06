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Adh-Dhariyat
۲۸
۲۸:۵۱
فاوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم ٢٨
فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةًۭ ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَـٰمٍ عَلِيمٍۢ ٢٨
فَأَوۡجَسَ
مِنۡهُمۡ
خِيفَةٗۖ
قَالُواْ
لَا
تَخَفۡۖ
وَبَشَّرُوهُ
بِغُلَٰمٍ
عَلِيمٖ
٢٨
پس (چون دید دست به سوی غذا دراز نمیکنند) از آنها احساس ترس (و وحشت) کرد، (آنها) گفتند: «نترس (ما فرستادگان پروردگار تو ایم)» و او را به (تولد) پسری دانا بشارت دادند.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Они обрадовали его вестью о знающем мальчике. Ибрахим второпях отправился к семье, чтобы принести гостям угощение. Он вернулся с жирным теленком и предложил гостям отведать его. Когда же он увидел, что они не собираются есть, то заволновался, но ангелы успокоили его и обрадовали вестью о рождении мудрого сына Исхака.