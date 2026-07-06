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Adh-Dhariyat
۲۷
۲۷:۵۱
فقربه اليهم قال الا تاكلون ٢٧
فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٢٧
فَقَرَّبَهُۥٓ
إِلَيۡهِمۡ
قَالَ
أَلَا
تَأۡكُلُونَ
٢٧
سپس آن را به آنان نزدیک کرد، و گفت: «آیا نمیخورید؟».
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Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 51:25 تا 51:27
Ибрахим не узнал ангелов и попросил их представиться, и только после этого он понял, кто почтил его своим визитом.