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Yasser Ad Dussary - beta
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1. Al-Fátiha
2. Al-Báqara
3. Al-Imrán
4. An-Nisá
5. Al-Máida
6. Al-An’ám
7. Al-A’ráf
8. Al-Anfál
9. At-Táuba
10. Yúnus
11. Húd
12. Yúsuf
13. Ar-Ra’d
14. Ibrahím
15. Al-Híjr
16. An-Náhl
17. Al-Isrá
18. Al-Káhf
19. Máriam
20. Tá-Há
21. Al-Anbiyá
22. Al-Háy
23. Al-Múminún
24. An-Núr
25. Al-Furqán
26. Ash-Shuará
27. An-Náml
28. Al-Qásas
29. Al-Ánkabút
30. Ar-Rúm
31. Luqmán
32. As-Sáyda
33. Al-Ahzáb
34. Sábá'
35. Fátir
36. Yá-Sín
37. As-Sáffat
38. Sád
39. Az-Zúmar
40. Gáfir
41. Fussílat
42. Ash-Shurá
43. Az-Zújruf
44. Ad-Duján
45. Al-Yáziya
46. Al-Ahqáf
47. Mujámmad
48. Al-Fát(h)
49. Al-Húyurát
50. Qáf
51. Ad-Dzáriyát
52. At-Túr
53. An-Náyam
54. Al-Qámar
55. Ar-Rahmán
56. Al-Wáqi’a
57. Al-Hadíd
58. Al-Muyádila
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtájana
61. As-Saff
62. Al-Yumua
63. Al-Munáfiqún
64. At-Tagábon
65. At-Talák
66. At-Tahrím
67. Al-Múlk
68. Al-Qálam
69. Al-Háqqa
70. Al-Ma’áriy
71. Núh
72. Al-Yinn
73. Al-Muzámmil
74. Al-Mudázir
75. Al-Qiyáma
76. Al-Insán
77. Al-Mursalát
78. An-Nabá
79. An-Názi’at
80. ‘Abasa
81. At-Takwír
82. Al-Infitár
83. Al-Mutaffifín
84. Al-Inshiqák
85. Al-Burúy
86. At-Táriq
87. Al-A’lá
88. Al-Ghashiya
89. Al-Fáyr
90. Al-Bálad
91. Ash-Sháms
92. Al-Láyl
93. Ad-Duhá
94. Ash-Shárh
95. At-Tín
96. Al-Álaq
97. Al-Qádr
98. Al-Báyyina
99. Az-Zálzala
100. Al-Ádiyát
101. Al-Qári’a
102. At-Takázur
103. Al-Ásr
104. Al-Húmaza
105. Al-Fíl
106. Quráish
107. Al-Máun
108. Al-Káuzar
109. Al-Káfirún
110. An-Násr
111. Al-Másad
112. Al-Ij'lás
113. Al-Fálaq
114. An-Nás