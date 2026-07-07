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Al-Yinn
6
72:6
وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ٦
وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌۭ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍۢ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًۭا ٦
وَأَنَّهُۥ
كَانَ
رِجَالٞ
مِّنَ
ٱلۡإِنسِ
يَعُوذُونَ
بِرِجَالٖ
مِّنَ
ٱلۡجِنِّ
فَزَادُوهُمۡ
رَهَقٗا
٦
pero había seres humanos que solicitaban protección a los yinn, siendo que ellos solo acrecentaban su desvío.
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Al-Sa'di
Одни комментаторы Корана считают, что употреблённое в этом аяте слово рахак означает ‘бесчинство, высокомерие’ и относится к джиннам, то есть люди, когда их обуревал сильный страх и ужас, прибегали за покровительством к джиннам и поклонялись им, тем самым лишь усиливая их бесчинство и высокомерие. Джинны же превозносились, когда видели, как люди поклоняются им и ищут у них защиты. Согласно иному толкованию, слово рахак означает ‘страх’ и относится к людям, то есть джинны, видя, как люди ищут у них покровительства, пугали их еще сильнее, приводя в ужас, чтобы люди постоянно поклонялись им и взывали к ним за помощью. Поэтому арабы, спускаясь в долины, где бесы наводили на них страх, говорили: «Мы молим господина этой долины защитить нас от простецов из его племени».