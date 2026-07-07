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Al-Yinn
17
72:17
لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ١٧
لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِۦ يَسْلُكْهُ عَذَابًۭا صَعَدًۭا ١٧
لِّنَفۡتِنَهُمۡ
فِيهِۚ
وَمَن
يُعۡرِضۡ
عَن
ذِكۡرِ
رَبِّهِۦ
يَسۡلُكۡهُ
عَذَابٗا
صَعَدٗا
١٧
para probarlos con ella. Porque quien se aparte del recuerdo de su Señor recibirá un castigo penoso.
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العربية
Al-Sa'di
Только бесчестие и ненависть к истине помешали им встать на прямой путь и вкусить воды вкусной, приятной. Аллах ниспосылает верующим подобные испытания для того, чтобы испытать их веру и отличить правдивого раба от лжеца. А тех, кто отвращается от Писания, не следует его заповедям и пренебрегает ими, Аллах подвергает невыносимому и мучительному наказанию.