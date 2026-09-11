Al-Sa'di তাফসীর: Yusuf আয়াহ 96

Вскоре посланец обрадовал Йакуба вестью о том, что ему предстоит встретиться с Йусуфом и остальными сыновьями. Он бросил рубаху Йусуфа на лицо Йакуба, и тот прозрел. К нему вернулось зрение после того, как он лишился его по причине великой скорби. И тогда он сказал сыновьям и домочадцам, которые находились возле него и некогда упрекали его в произнесении бессмысленных речей: «Разве я не говорил вам, что мне известно то, чего не известно вам? Я никогда не переставал надеяться на милость Аллаха и всегда ждал, что Аллах избавит меня от печали и скорби». Йакуб подчеркнул свою правоту и возрадовался милости своего Господа.