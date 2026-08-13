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তাফসির: Yusuf ১২:৮৩
Yusuf
৮৩
১২:৮৩
قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم ٨٣
قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًۭا ۖ فَصَبْرٌۭ جَمِيلٌ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَنِى بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٨٣
قَالَ
بَلْ
سَوَّلَتْ
لَكُمْ
اَنْفُسُكُمْ
اَمْرًا ؕ
فَصَبْرٌ
جَمِیْلٌ ؕ
عَسَی
اللّٰهُ
اَنْ
یَّاْتِیَنِیْ
بِهِمْ
جَمِیْعًا ؕ
اِنَّهٗ
هُوَ
الْعَلِیْمُ
الْحَكِیْمُ
۟
ই‘য়াকুব বলল, ‘না, বরং তোমরা নিজেরাই একটা কাহিনী সাজিয়ে নিয়ে এসেছ, কাজেই ধৈর্য ধারণই আমার জন্য শ্রেয়, সম্ভবতঃ আল্লাহ তাদেরকে একত্রে আমার কাছে এনে দেবেন। তিনি হলেন সর্বজ্ঞ, বড়ই প্রজ্ঞাময়।’
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Когда они вернулись к отцу и рассказали ему о случившемся, его охватила еще большая печаль. Он был настолько удручен горем, что обвинил своих сыновей в случившемся так, как он это сделал в первый раз. Он сказал: «Вы сами придумали эту историю, но я еще раз проявлю терпение и не стану сетовать на судьбу и жаловаться творениям». Его печаль была безгранично велика, однако он не потерял надежды на помощь Аллаха и сказал: «Может быть, Аллах возвратит мне Йусуфа, Беньямина и их старшего брата, который остался в Египте. Воистину, Аллаху прекрасно известно о моем положении и о том, как я нуждаюсь в облегчении и Божьей милости. Он назначил срок для каждого события, и этот срок полностью соответствует Его божественной мудрости».