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Yusuf
৭
১২:৭
۞ لقد كان في يوسف واخوته ايات للسايلين ٧
۞ لَّقَدْ كَانَ فِى يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِۦٓ ءَايَـٰتٌۭ لِّلسَّآئِلِينَ ٧
لَقَدْ
كَانَ
فِیْ
یُوْسُفَ
وَاِخْوَتِهٖۤ
اٰیٰتٌ
لِّلسَّآىِٕلِیْنَ
۟
ইউসুফ আর তার ভাইদের ঘটনায় সত্য সন্ধানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শনাবলী আছে।
তাফসির
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হাদিস
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Al-Sa'di
12:7 12:8 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
История о пророке Йусуфе и его братьях содержит назидания и доводы в пользу многих жизненных ценностей. Эти назидания и доводы предназначены для тех, кто спрашивает о них устами или языком обстоятельств. Воистину, только люди, которые стремятся найти истину, извлекают пользу из знамений и назиданий. А те, кто отворачивается от них, никогда не смогут извлечь пользу из знамений или поучительных рассказов.