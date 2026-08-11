প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Yusuf ১২:৫৬
Yusuf
৫৬
১২:৫৬
وكذالك مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ٥٦
وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٦
وَكَذٰلِكَ
مَكَّنَّا
لِیُوْسُفَ
فِی
الْاَرْضِ ۚ
یَتَبَوَّاُ
مِنْهَا
حَیْثُ
یَشَآءُ ؕ
نُصِیْبُ
بِرَحْمَتِنَا
مَنْ
نَّشَآءُ
وَلَا
نُضِیْعُ
اَجْرَ
الْمُحْسِنِیْنَ
۟
এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। দেশের যেখানে ইচ্ছে সে নিজের স্থান করে নিতে পারত, আমি যাকে চাই আমার রহমাত দিয়ে ধন্য করি, আমি সৎকর্মশীলদের কর্মফল কক্ষনো বিনষ্ট করি না।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: بهم شێوازه پلهو پایهو دهسهڵاتمان به یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- دا لهسهر زهوی له میصر [
يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ
] له ههر شوێنێك دانیشێت وهكو ماڵی خۆی ههڵسوكهوت و مامهڵه دهكات، دواى ئهوهى له بهندینخانهى تهنگدا بوو [
نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ
] ڕهحمهتی خۆمان بهههر كهسێك ئهبهخشین كه ویستمان لێ بێت [
وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)
] وه ئهجرو پاداشتی چاكهكاران نافهوتێنین.