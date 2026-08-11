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তাফসির: Yusuf ১২:৫৫
Yusuf
৫৫
১২:৫৫
قال اجعلني على خزاين الارض اني حفيظ عليم ٥٥
قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌۭ ٥٥
قَالَ
اجْعَلْنِیْ
عَلٰی
خَزَآىِٕنِ
الْاَرْضِ ۚ
اِنِّیْ
حَفِیْظٌ
عَلِیْمٌ
۟
সে (ইউসুফ) বলল- ‘আমাকে দেশের ধন-ভান্ডারের দায়িত্ব দিন, আমি উত্তম রক্ষক ও যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী।’
তাফসির
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ
] یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- وتی: بمكه به سهرپهرشتیاری خهزێنهكانی زهوی میصر لهوهی كه خواردن و سهروهت و سامانی تیایه بۆ ئهوهی دادپهروهری بڵاو بكاتهوهو زوڵم و ستهم نههێڵێ وه خهڵكهكه بانگ بكات بۆ عیبادهتی خوای گهوره، (یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- پێغهمبهر بووهو ئهم شتهى به وهحى كردووه، وه ئهمه شهریعهتى ئێمه نیهو له شهریعهتی ئێمهدا دروست نیه داواى دهسهڵات و پۆست بكرێت و پێغهمبهرى خوا -
صلی الله علیه وسلم
- دهفهرمێت: ئهوهى داواى بكات پێى نابهخشین) [
إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٥)
] بهدڵنیایى من زۆر پارێزهرم و ههمووی ئهپارێزم، وه زۆر زانام لهم بوارهدا .