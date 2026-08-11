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তাফসির: Yusuf ১২:৫০
Yusuf
৫০
১২:৫০
وقال الملك ايتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم ٥٠
وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّـٰتِى قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّى بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌۭ ٥٠
وَقَالَ
الْمَلِكُ
ائْتُوْنِیْ
بِهٖ ۚ
فَلَمَّا
جَآءَهُ
الرَّسُوْلُ
قَالَ
ارْجِعْ
اِلٰی
رَبِّكَ
فَسْـَٔلْهُ
مَا
بَالُ
النِّسْوَةِ
الّٰتِیْ
قَطَّعْنَ
اَیْدِیَهُنَّ ؕ
اِنَّ
رَبِّیْ
بِكَیْدِهِنَّ
عَلِیْمٌ
۟
রাজা বলল, ‘তোমরা তাকে (ইউসুফকে) আমার কাছে নিয়ে এসো।’ দূত যখন তার কাছে আসলো তখন ইউসুফ বলল, ‘তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, সেই মহিলাদের ব্যাপারটি কী যারা তাদের হাত কেটে ফেলেছিল? আমার প্রতিপালক অবশ্যই তাদের কৌশল সম্পর্কে অবগত।’
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
12:50 12:51 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Царь повелел освободить Йусуфа из темницы и привести его к нему. Однако, когда посланец явился к Йусуфу и велел ему предстать перед царем, он отказался покинуть темницу до тех пор, пока его полностью не оправдают. Этот поступок свидетельствует о его выдержке, благоразумии и здравомыслии. Он сказал посланцу: «Вернись к царю и спроси его, что случилось с женщинами, которые порезали себе руки? Воистину, история с этими женщинами очевидна и не вызывает никаких сомнений. И моему господину прекрасно известно о том, какими коварными были их козни».