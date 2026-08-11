প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Yusuf ১২:৪৯
Yusuf
৪৯
১২:৪৯
ثم ياتي من بعد ذالك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ٤٩
ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌۭ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ٤٩
ثُمَّ
یَاْتِیْ
مِنْ
بَعْدِ
ذٰلِكَ
عَامٌ
فِیْهِ
یُغَاثُ
النَّاسُ
وَفِیْهِ
یَعْصِرُوْنَ
۟۠
এর পর আসবে একটা বছর যখন মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে আর মানুষ প্রচুর ভোগবিলাস করবে।’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Al-Sa'di
Йусуф истолковал семь тучных коров и семь зеленых колосьев как семь урожайных лет, а семь тощих коров и семь высохших колосьев - как семь засушливых лет. Каким образом Йусуф догадался об этом, лучше всего известно Аллаху. Однако он знал, что земледелие сильно зависит от дождей и засухи. Когда сезон выдается урожайным, злаки и другие травы наливаются силой, поля и луга приобретают прекрасный облик, а люди собирают богатый урожай зерновых. Когда же наступает засуха, то все происходит наоборот. Коровы - это животные, которых чаще всего используют для вспахивания и орошения земли. А колосья - это источник самого славного из продуктов питания. Приняв во внимание перечисленные обстоятельства, Йусуф смог истолковать каждое видение в отдельности, разъяснить смысл целого сна и подсказать людям, как они должны поступить и какие приготовления они должны сделать в течение урожайных лет для грядущей засухи. Он сказал: «Наступят семь урожайных лет, когда люди будут пожинать богатый урожай. Однако им придется оставить зерна в колосьях, потому что так они лучше и дольше сохраняются. А расходовать они будут только малую часть урожая, чтобы из запасов можно было извлечь больше пользы. По прошествии этих семи лет наступят семь засушливых лет, в течение которых люди израсходуют большую часть того, что они смогут припасти, даже если их запасы будут очень велики. И лишь малая часть их запасов останется нетронутой. А по прошествии семи тяжелых лет наступит год, когда прольются обильные дожди, и потоки воды будут течь по полям и долинам. В том году люди соберут богатый урожай, который будет настолько превышать их потребности, что они станут выжимать виноград и другие плоды, оставшиеся несъеденными». В сновидении царя ничего не говорилось о наступлении урожайного года. Очевидно, на основании сказанного выше Йусуф пришел к заключению, что после семилетней засухи несчастья прекратятся. А хорошо известно, что затяжная семилетняя засуха обычно заканчивается очень урожайным годом. Не обладай он этими знаниями, его предположение было бы бессмысленным. Юноша выслушал его слова и вернулся к царю и остальному народу. Когда он поведал им о толковании Йусуфа, они пришли в изумление и сильно обрадовались.