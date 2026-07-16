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Yusuf
৪
১২:৪
اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين ٤
إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَـٰٓأَبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًۭا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَـٰجِدِينَ ٤
اِذْ
قَالَ
یُوْسُفُ
لِاَبِیْهِ
یٰۤاَبَتِ
اِنِّیْ
رَاَیْتُ
اَحَدَ
عَشَرَ
كَوْكَبًا
وَّالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ
رَاَیْتُهُمْ
لِیْ
سٰجِدِیْنَ
۟
স্মরণ কর, ইউসুফ যখন তার পিতাকে বলেছিল, ‘হে আব্বাজান! আমি (স্বপ্নে) দেখেছি এগারটি তারকা আর সূর্য ও চন্দ্র; দেখলাম তারা আমাকে সাজদাহ করছে।’
তাফসির
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কিরাত
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Al-Sa'di
12:4 12:5 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Йусуф рассказал своему отцу, которым был пророк Йакуб, сын пророка Исхака и внук возлюбленного Аллаха Ибрахима, о сновидении, в котором одиннадцать звезд, солнце и луна поклонились ему. Это произошло задолго до того, как Йусуф обрел величие в мирской и Последней жизни. Но для каждого великого события Всевышний Аллах создает предпосылки, которые готовят почву для него и облегчают его наступление. Это происходит для того, чтобы люди не испытывали больших трудностей, и свидетельствует о милости и добродетели Аллаха по отношению к рабам. Ведая об этом, пророк Йакуб истолковал видение, которое приснилось Йусуфу. Солнцем была мать Йусуфа, луной - его отец, а звездами - его одиннадцать братьев. Йусуфу предстояло пройти большой путь и подняться так высоко, что его родные будут повиноваться ему и преклонят перед ним колени, выражая ему свое почтение. А поскольку такое невозможно без соответствующих предпосылок, ему предстояло стать Божьим избранником, получить правильные познания, вершить праведные деяния и обрести власть на земле. Безусловно, такая милость должна была принести пользу всему семейству Йакуба, которому надлежало поклониться Йусуфу. Все это стало ясно мудрому пророку.