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তাফসির: Yusuf ১২:৩৪
Yusuf
৩৪
১২:৩৪
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ٣٤
فَٱسْتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣٤
فَاسْتَجَابَ
لَهٗ
رَبُّهٗ
فَصَرَفَ
عَنْهُ
كَیْدَهُنَّ ؕ
اِنَّهٗ
هُوَ
السَّمِیْعُ
الْعَلِیْمُ
۟
তখন তার প্রতিপালক তার ডাকে সাড়া দিলেন আর তার থেকে তাদের কূট কৌশল অপসারিত করলেন, তিনি সব কিছু শুনেন, সব কিছু জানেন।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Al-Sa'di
Господь ответил на мольбу Йусуфа и защитил его от женских козней. Жена визиря продолжала соблазнять его и использовала для этого любые методы, пока не отчаялась добиться его любви. Воистину, Аллах внимает молитвам Своих рабов и знает об их праведных намерениях. Ему также ведомо то, что намерения людей слабы и нуждаются в поддержке и милости своего Господа.