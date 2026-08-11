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তাফসির: Yusuf ১২:৩৪
Yusuf
৩৪
১২:৩৪
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ٣٤
فَٱسْتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣٤
فَاسْتَجَابَ
لَهٗ
رَبُّهٗ
فَصَرَفَ
عَنْهُ
كَیْدَهُنَّ ؕ
اِنَّهٗ
هُوَ
السَّمِیْعُ
الْعَلِیْمُ
۟
তখন তার প্রতিপালক তার ডাকে সাড়া দিলেন আর তার থেকে তাদের কূট কৌশল অপসারিত করলেন, তিনি সব কিছু শুনেন, সব কিছু জানেন।
তাফসির
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হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ }
حين دعاه
{ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ }
فلم تزل تراوده وتستعين عليه بما تقدر عليه من الوسائل، حتى أيسها، وصرف الله عنه كيدها،
{ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ }
لدعاء الداعي
{ الْعَلِيمُ }
بنيته الصالحة، وبنيته الضعيفة المقتضية لإمداده بمعونته ولطفه. فهذا ما نجى الله به يوسف من هذه الفتنة الملمة والمحنة الشديدة