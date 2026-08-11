প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Yusuf ১২:২৯
Yusuf
২৯
১২:২৯
يوسف اعرض عن هاذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطيين ٢٩
يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـٰذَا ۚ وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنۢبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِـِٔينَ ٢٩
یُوْسُفُ
اَعْرِضْ
عَنْ
هٰذَا ٚ
وَاسْتَغْفِرِیْ
لِذَنْۢبِكِ ۖۚ
اِنَّكِ
كُنْتِ
مِنَ
الْخٰطِـِٕیْنَ
۟۠
ওহে ইউসুফ! তুমি ব্যাপারটা উপেক্ষা কর, আর ওহে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও, প্রকৃতপক্ষে তুমিই অপরাধী।’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{شایەتی دانی دووەم بە پاكێتی یوسف پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
-} [
يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا
] وتی: ئهى یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- پشت لهم شته بكهو بیشارهوهو باسی مهكه [
وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ
] به خێزانهكهشى وت: تۆیش داوای لێخۆشبوون بكه لهم تاوانهی كه كردۆته [
إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (٢٩)
] به راستى تۆ لهم كارهتدا له ههڵهكاران بوویته.