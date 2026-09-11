Al-Sa'di তাফসীর: Yusuf আয়াহ 101

Аллах наделил Йусуфа огромными познаниями, одарил его властью, соединил его с родителями и братьями, и святой пророк с благодарностью принял эту милость Господню и попросил Аллаха сделать его стойким приверженцем ислама. Йусуф сказал: «Господи! Ты позволил мне стать смотрителем над хранилищами Египта и распоряжаться огромными богатствами. Ты сделал меня важным министром, научил толкованию Священных Писаний и сновидений, одарил многими другими познаниями. Ты сотворил небеса и землю, покровительствуешь мне в мирской жизни и будешь моим покровителем в жизни будущей. Сделай меня стойким приверженцем ислама, упокой меня мусульманином и присоедини меня к праведным пророкам и пречистым избранникам». Пророк Йусуф не просил Аллаха скорой смерти, а лишь просил позволить ему исповедовать ислам вплоть до самой смерти. После завершения этой истории Аллах обратился к Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: