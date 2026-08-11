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তাফসির: Yusuf ১২:১
Yusuf
১
১২:১
الر تلك ايات الكتاب المبين ١
الٓر ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْمُبِينِ ١
الٓرٰ ۫
تِلْكَ
اٰیٰتُ
الْكِتٰبِ
الْمُبِیْنِ
۟۫
আলিফ, লাম-রা, এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াতসমূহ।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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Al-Sa'di
11:123 12:1 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
О Мухаммад! Неверующие не извлекают пользы из увещеваний и всевозможных наставлений. Покажи им ясные знамения, и пусть они продолжают исповедовать свою религию. Вы же исповедуйте религию Аллаха. И пусть они дожидаются того, что произойдет с вами. Вы же дождитесь того, что произойдет с ними. Всевышний провел четкую грань между двумя группами Своих рабов. Он одарил победой тех, кто обратился в правую веру, и подавил своих неверующих врагов. Ему известно все сокровенное на небесах и на земле, и ничто не способно сокрыться от Него. Деяния всех творений возвращаются к Нему, после чего Он отделяет дурные поступки от благих. Людям надлежит поклоняться Ему и по мере возможностей выполнять все, что им приказано выполнять. При этом они должны уповать на своего Господа, который не предает забвению их добрые и злые деяния. Напротив, Он объемлет их своим знанием, и все они записаны письменной тростью. А это значит, что Он непременно вынесет свой приговор и свершит справедливое возмездие.