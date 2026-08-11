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তাফসির: Yusuf ১২:১
Yusuf
১
১২:১
الر تلك ايات الكتاب المبين ١
الٓر ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْمُبِينِ ١
الٓرٰ ۫
تِلْكَ
اٰیٰتُ
الْكِتٰبِ
الْمُبِیْنِ
۟۫
আলিফ, লাম-রা, এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াতসমূহ।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
سوورهتی (یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- ) سوورهتێكى مهككيیهو (١١١) ئایهته بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [
الر
] سهبارهت بهو پیتانهی كه له سهرهتای ههندێك له سوورهتهكانی قورئانی پیرۆزدا هاتوون له سوورهتی بهقهرهدا باسمان كرد [
تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (١)
] ئهم ئایهتانهی كه لهم سوورهتهدا باسكراوه ئایهتی قورئانی پیرۆزن كه ههموو حوكم و ئیعجازهكانی بهئاشكراو به ڕوونی تیادا باسكراوه.