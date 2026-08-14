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তাফসির: Taha ২০:৯৮
Taha
৯৮
২০:৯৮
انما الاهكم الله الذي لا الاه الا هو وسع كل شيء علما ٩٨
إِنَّمَآ إِلَـٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًۭا ٩٨
اِنَّمَاۤ
اِلٰهُكُمُ
اللّٰهُ
الَّذِیْ
لَاۤ
اِلٰهَ
اِلَّا
هُوَ ؕ
وَسِعَ
كُلَّ
شَیْءٍ
عِلْمًا
۟
তোমাদের ইলাহ একমাত্র আল্লাহ, যিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই। যাবতীয় বিষয়ে তাঁর জ্ঞান পরিব্যাপ্ত।
তাফসির
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷