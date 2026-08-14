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তাফসির: Taha ২০:৯৮
Taha
৯৮
২০:৯৮
انما الاهكم الله الذي لا الاه الا هو وسع كل شيء علما ٩٨
إِنَّمَآ إِلَـٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًۭا ٩٨
اِنَّمَاۤ
اِلٰهُكُمُ
اللّٰهُ
الَّذِیْ
لَاۤ
اِلٰهَ
اِلَّا
هُوَ ؕ
وَسِعَ
كُلَّ
شَیْءٍ
عِلْمًا
۟
তোমাদের ইলাহ একমাত্র আল্লাহ, যিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই। যাবতীয় বিষয়ে তাঁর জ্ঞান পরিব্যাপ্ত।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Никто иной не заслуживает поклонения, обожествления и любви. На Него одного люди должны надеяться, Его одного они должны бояться, и к Нему одному они должны обращать свои молитвы, потому что только Он лишен любых недостатков и пороков. Он обладает прекрасными именами, величественными качествами и всеобъемлющим знанием. Он один одаряет Своих рабов щедрыми дарами и оберегает их от зла. И поэтому только Он является истинным Богом, который заслуживает поклонения и обожествления.