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Taha
৮০
২০:৮০
يا بني اسراييل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى ٨٠
يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ قَدْ أَنجَيْنَـٰكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَٰعَدْنَـٰكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ٨٠
یٰبَنِیْۤ
اِسْرَآءِیْلَ
قَدْ
اَنْجَیْنٰكُمْ
مِّنْ
عَدُوِّكُمْ
وَوٰعَدْنٰكُمْ
جَانِبَ
الطُّوْرِ
الْاَیْمَنَ
وَنَزَّلْنَا
عَلَیْكُمُ
الْمَنَّ
وَالسَّلْوٰی
۟
হে বানী ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করেছিলাম আর আমি তোমাদেরকে তূর পাহাড়ের ডানপাশে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম (তাওরাত দানের জন্য) আর তোমাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম মান্না ও সালওয়া।
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