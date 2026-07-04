প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Taha
৭৪
২০:৭৪
انه من يات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ٧٤
إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْرِمًۭا فَإِنَّ لَهُۥ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ٧٤
اِنَّهٗ
مَنْ
یَّاْتِ
رَبَّهٗ
مُجْرِمًا
فَاِنَّ
لَهٗ
جَهَنَّمَ ؕ
لَا
یَمُوْتُ
فِیْهَا
وَلَا
یَحْیٰی
۟
যে কেউ তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী অবস্থায় হাযির হবে তার জন্যে আছে জাহান্নাম, সেখানে সে না মরবে, আর না বাঁচবে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا
] به دڵنیایى ههر كهسێك بگات به خوای گهوره به تاوانهوه [
فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (٧٤)
] ئهوه ئهچێته ئاگری دۆزهخهوه كه لهوێ نه مردن ههیه كه بمرێت و ڕزگاری بێت، نه ژیانیش ههیه كه ژیانێكی خۆش بێت بهڵكو زیندووهو ههمووی سزایه.