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Taha
৬৮
২০:৬৮
قلنا لا تخف انك انت الاعلى ٦٨
قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ٦٨
قُلْنَا
لَا
تَخَفْ
اِنَّكَ
اَنْتَ
الْاَعْلٰی
۟
আমি বললাম, ‘ভয় করো না, তুমিই বিজয়ী হবে।’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Al-Sa'di
Аллах поддержал Своего пророка и внушил ему, что он одержит верх над колдунами и что они непременно покорятся ему.