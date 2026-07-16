প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Taha
৬৮
২০:৬৮
قلنا لا تخف انك انت الاعلى ٦٨
قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ٦٨
قُلْنَا
لَا
تَخَفْ
اِنَّكَ
اَنْتَ
الْاَعْلٰی
۟
আমি বললাম, ‘ভয় করো না, তুমিই বিজয়ী হবে।’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْنَا لَا تَخَفْ
] خوای گهوره فهرمووی: ئهی موسا -
صلی الله علیه وسلم
- مهترسێ [
إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى (٦٨)
] به دڵنیایى ههر تۆی زاڵ و سهركهوتوو و بهرزو بڵندو تۆ ئهیبهیتهوه به ئیزن و پشتیوانی خوای گهوره.