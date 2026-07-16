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Tiếng Việt
Taha
৬৭
২০:৬৭
فاوجس في نفسه خيفة موسى ٦٧
فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِۦ خِيفَةًۭ مُّوسَىٰ ٦٧
فَاَوْجَسَ
فِیْ
نَفْسِهٖ
خِیْفَةً
مُّوْسٰی
۟
তখন মূসা তার মনে ভীতি অনুভব করল।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Al-Sa'di
Колдовство оказалось настолько сильным, что Муса испугался. Такой страх присущ любому человеку и отнюдь не означает того, что святой пророк сомневался в правдивости обещания своего Господа.