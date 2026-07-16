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Taha
৬৪
২০:৬৪
فاجمعوا كيدكم ثم ايتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى ٦٤
فَأَجْمِعُوا۟ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱئْتُوا۟ صَفًّۭا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ٦٤
فَاَجْمِعُوْا
كَیْدَكُمْ
ثُمَّ
ائْتُوْا
صَفًّا ۚ
وَقَدْ
اَفْلَحَ
الْیَوْمَ
مَنِ
اسْتَعْلٰی
۟
কাজেই তোমরা তোমাদের কলা-কৌশল একত্রিত কর, অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে হাজির হয়ে যাও। আজ যে বিজয় লাভ করবে, সে-ই (বরাবর) সফল হবে।’
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ
] ئێوه نهخشهو پیلانی خۆتان كۆ بكهنهوه [
ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا
] پاشان ههمووتان به یهك پۆل وهرن [
وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى (٦٤)
] وه ئهوهی ئهمڕۆ زاڵ بێت و بیباتهوه ئهوه سهرفرازو سهركهوتوو ئهبێت.