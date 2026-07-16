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Taha
৬৩
২০:৬৩
قالوا ان هاذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى ٦٣
قَالُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَٰنِ لَسَـٰحِرَٰنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ٦٣
قَالُوْۤا
اِنْ
هٰذٰىنِ
لَسٰحِرٰنِ
یُرِیْدٰنِ
اَنْ
یُّخْرِجٰكُمْ
مِّنْ
اَرْضِكُمْ
بِسِحْرِهِمَا
وَیَذْهَبَا
بِطَرِیْقَتِكُمُ
الْمُثْلٰی
۟
তারা বলল, ‘এ দু’জন নিশ্চিতই যাদুকর, তারা তাদের যাদুর বলে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায় আর তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন পদ্ধতি মুছে ফেলতে চায়।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Их слова были похожи на слова Фараона. Может быть, они повторили их непреднамеренно. А может быть, он сам убедил их в правдивости слов, которые он произнес перед всем народом. Наряду с этим чародеи назвали свой путь похвальным. Они решили, что Муса завидует им и желает одержать над ними верх только для того, чтобы обрести славу и известность. Именно с этой целью они занимались колдовством, и вдруг некий муж может лишить их власти, заработка и всего, что они приобрели в течение долгого времени. Они разъясняли это друг другу и побуждали друг друга сделать все возможное для того, чтобы одержать верх. Они сказали: