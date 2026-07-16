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Taha
৫৮
২০:৫৮
فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى ٥٨
فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍۢ مِّثْلِهِۦ فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًۭا لَّا نُخْلِفُهُۥ نَحْنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانًۭا سُوًۭى ٥٨
فَلَنَاْتِیَنَّكَ
بِسِحْرٍ
مِّثْلِهٖ
فَاجْعَلْ
بَیْنَنَا
وَبَیْنَكَ
مَوْعِدًا
لَّا
نُخْلِفُهٗ
نَحْنُ
وَلَاۤ
اَنْتَ
مَكَانًا
سُوًی
۟
তাহলে আমরাও অবশ্য অবশ্যই তোমার কাছে অনুরূপ যাদু হাযির করব, কাজেই একটা মধ্যবর্তী স্থানে আমাদের ও তোমাদের মিলিত হওয়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ কর যার খেলাফ আমরাও করব না, আর তুমিও করবে না।’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Al-Sa'di
Назначь день и выбери место, которое было бы хорошо известно каждому. Пусть это место будет ровным и подходящим, дабы все могли воочию убедиться в том, что там произойдет.