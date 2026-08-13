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তাফসির: Taha ২০:৫১
Taha
৫১
২০:৫১
قال فما بال القرون الاولى ٥١
قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ٥١
قَالَ
فَمَا
بَالُ
الْقُرُوْنِ
الْاُوْلٰی
۟
ফেরাউন বলল, ‘তাহলে আগের যুগের লোকেদের অবস্থা কী?’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فقال لموسى:
{ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى }
أي: ما شأنهم، وما خبرهم؟ وكيف وصلت بهم الحال، وقد سبقونا إلى الإنكار والكفر، والظلم، والعناد، ولنا فيهم أسوة؟