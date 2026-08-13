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তাফসির: Taha ২০:৫০
Taha
৫০
২০:৫০
قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ٥٠
قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ٥٠
قَالَ
رَبُّنَا
الَّذِیْۤ
اَعْطٰی
كُلَّ
شَیْءٍ
خَلْقَهٗ
ثُمَّ
هَدٰی
۟
মূসা বলল, ‘আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি সকল (সৃষ্ট) বস্তুকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন।’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Вопрос Фараона был преисполнен неверия, а ответ Мусы был ясен и убедителен. Он сказал, что верит в Господа, который сотворил все сущее и придал своим творениям соответствующее обличие. Среди этих творений есть создания больших, малых и средних размеров, и все они обладают самыми различными качествами. Аллах указал им путь к тому, для чего они появились на свет, и свидетельства этого совершенного руководства можно наблюдать в каждом творении. Каждое творение стремится получить благо, ради которого оно было создано, и избежать зла, которое может постигнуть его. Так поступают даже животные, которых Аллах наделил разумом, достаточным для достижения этой цели. Этот аят похож на следующее откровение: «Который превосходно создал все, что сотворил» (32:7). Он сотворил все сущее и придал своим творениям облик, который настолько прекрасен, что человеческие умы не в состоянии придумать нечто более совершенное. Он также научил Свои творения тому, что может принести им пользу. А это значит, что только Он является Истинным Господом, и отрицание Его является отрицанием самого очевидного. Поступая так, человек провозглашает величайшую ложь, и если сравнить неверие в Господа миров с отрицанием очевидной истины, то оно окажется намного чудовищнее его. Фараон не смог возразить на неопровержимый довод Мусы и решил уклониться от темы и перевести беседу в шумный спор.