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তাফসির: Taha ২০:৪৯
Taha
৪৯
২০:৪৯
قال فمن ربكما يا موسى ٤٩
قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَـٰمُوسَىٰ ٤٩
قَالَ
فَمَنْ
رَّبُّكُمَا
یٰمُوْسٰی
۟
ফেরাউন বলল, ‘হে মূসা! কে তোমাদের প্রতিপালক?’
তাফসির
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কিরাত
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Al-Sa'di
20:48 20:49 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Это знание является откровением от Аллаха, а не нашими измышлениями. Если человек отрицает слова Аллаха и Его посланников и уклоняется от повиновения им, то его ожидает мучительное наказание. Такими словами Всевышний призывал Фараона уверовать в истину и покориться ей и предостерегал его от неверия и ослушания. Однако проповеди и увещевания не принесли ему никакой пользы, и он предпочел отвергнуть своего Господа, довольствовался неверием и принялся упрямо и несправедливо оспаривать истину.