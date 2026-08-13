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তাফসির: Taha ২০:৪৯
Taha
৪৯
২০:৪৯
قال فمن ربكما يا موسى ٤٩
قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَـٰمُوسَىٰ ٤٩
قَالَ
فَمَنْ
رَّبُّكُمَا
یٰمُوْسٰی
۟
ফেরাউন বলল, ‘হে মূসা! কে তোমাদের প্রতিপালক?’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
ফিরআউন বলল, ‘হে মূসা! কে তোমাদের প্রতিপালক?’