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তাফসির: Taha ২০:১৩০
Taha
১৩০
২০:১৩০
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى ١٣٠
فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآئِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ١٣٠
فَاصْبِرْ
عَلٰی
مَا
یَقُوْلُوْنَ
وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ
رَبِّكَ
قَبْلَ
طُلُوْعِ
الشَّمْسِ
وَقَبْلَ
غُرُوْبِهَا ۚ
وَمِنْ
اٰنَآئِ
الَّیْلِ
فَسَبِّحْ
وَاَطْرَافَ
النَّهَارِ
لَعَلَّكَ
تَرْضٰی
۟
কাজেই তারা যা বলছে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাগীতি (নিয়মিত) উচ্চারণ কর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও তা অস্তমিত হওয়ার পূর্বে এবং তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও দিনের প্রান্তগুলোয় যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний повелел Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, терпеливо сносить причиняемые многобожниками обиды и искать поддержки у Аллаха благодаря восхвалению Его в самые прекрасные часы: перед восходом и закатом солнца, в начале и конце дня, а также среди ночи. О Мухаммад! Возможно, если ты станешь поступать так, то останешься доволен тем вознаграждением, которое достанется тебе при жизни на земле и после смерти. Благодаря поклонению Господу ты обретешь покой и получишь большое удовольствие, и это поможет тебе забыть об оскорблениях соплеменников и всегда проявлять должное терпение.