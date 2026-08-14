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তাফসির: Taha ২০:১২৬
Taha
১২৬
২০:১২৬
قال كذالك اتتك اياتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسى ١٢٦
قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَـٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ١٢٦
قَالَ
كَذٰلِكَ
اَتَتْكَ
اٰیٰتُنَا
فَنَسِیْتَهَا ۚ
وَكَذٰلِكَ
الْیَوْمَ
تُنْسٰی
۟
আল্লাহ বলবেন, ‘এভাবেই তো আমার নিদর্শনসমূহ যখন তোমার কাছে এসেছিল তখন তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। আজকের দিনে সেভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হচ্ছে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Ты забыл ниспосланное тебе Писание и отвернулся от него, и поэтому сегодня ты будешь предан забвению и брошен в пучинах адских мук. Таким было твое злодеяние, и ты получил достойное воздаяние. Ты был слеп к Божьим назиданиям, избегал их, предавал их забвению и не вспоминал о своих обязанностях, и поэтому Аллах лишил тебя зрения. Тебя пригнали к Аду слепым, немым и глухим, и Аллах отвернулся от тебя и бросил тебя гореть в Адском Пламени.