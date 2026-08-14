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তাফসির: Taha ২০:১২৪
Taha
১২৪
২০:১২৪
ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى ١٢٤
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةًۭ ضَنكًۭا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ ١٢٤
وَمَنْ
اَعْرَضَ
عَنْ
ذِكْرِیْ
فَاِنَّ
لَهٗ
مَعِیْشَةً
ضَنْكًا
وَّنَحْشُرُهٗ
یَوْمَ
الْقِیٰمَةِ
اَعْمٰی
۟
আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা হবে সংকীর্ণ আর তাকে কিয়ামাতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়।’
তাফসির
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷