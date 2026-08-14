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তাফসির: Taha ২০:১১৬
Taha
১১৬
২০:১১৬
واذ قلنا للملايكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى ١١٦
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ١١٦
وَاِذْ
قُلْنَا
لِلْمَلٰٓىِٕكَةِ
اسْجُدُوْا
لِاٰدَمَ
فَسَجَدُوْۤا
اِلَّاۤ
اِبْلِیْسَ ؕ
اَبٰی
۟
স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাগণকে বলেছিলাম, ‘তোমরা আদামকে সেজদা কর,’ তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সেজদা করল, সে অমান্য করল।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
После того как Аллах своими руками завершил сотворение Адама, обучил его именам творений и почтил великой милостью, Он повелел ангелам пасть ниц перед человеком и тем самым выразить ему свое почтение. Ангелы тотчас повиновались Господу, и только Иблис, который находился среди них, надменно отказался поклониться Адаму и сказал: «Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его сотворил из глины» (38:76). Это было свидетельством величайшей ненависти, которую Иблис испытывал к Адаму и его супруге. Зависть породила в нем ненависть, и поэтому Аллах предостерег Адама и его супругу от этого коварного врага.