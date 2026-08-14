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তাফসির: Taha ২০:১১৪
Taha
১১৪
২০:১১৪
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما ١١٤
فَتَعَـٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًۭا ١١٤
فَتَعٰلَی
اللّٰهُ
الْمَلِكُ
الْحَقُّ ۚ
وَلَا
تَعْجَلْ
بِالْقُرْاٰنِ
مِنْ
قَبْلِ
اَنْ
یُّقْضٰۤی
اِلَیْكَ
وَحْیُهٗ ؗ
وَقُلْ
رَّبِّ
زِدْنِیْ
عِلْمًا
۟
আল্লাহ সর্বোচ্চ, প্রকৃত অধিপতি, তোমার প্রতি (আল্লাহর) ওয়াহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তুমি কুরআন বক্ষে ধারণের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করো না। আর বল, ‘হে আমার প্রতিপালক! জ্ঞানে আমায় সমৃদ্ধি দান করুন।’
তাফসির
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ
] خوای گهوره الله مهلیك و پاشایهكی حهقه پاك و بهرزو بڵنده له زات و سیفات و كرداریدا [
وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- پهله مهكه له وهرگرتنی قورئان پێش ئهوهی كه وهحیهكه به تۆ بگات، سهرهتا جبریل وهحی ئههێنا پێش ئهوهی تهواو بێ پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- له دوایهوه ئهیووتهوه [
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (١١٤)
] ئهوه تۆ بڵێ: ئهی پهروهردگار زانیاریم زیاد بكه، (فهرمانى پێنهكرد به داواكردنى زیادكردنى دونیا، بهڵكو زیاد كردنى زانست و زانیارى، بۆیه تا وهفاتى فهرموو زانیارى له زیاد بووندا بوو، ئهمهیش بێنرخى دونیاو بهرزى پلهوپایهى زانست دهردهخات).